Аллею Героев к 80-летию Победы открыли в Раменском

На территории больничного городка появились 12 голубых елей, каждая из которых увековечена памятной табличкой с именем героя-медика, работавшего в этом учреждении. В посадке деревьев приняли участие не только сотрудники больницы, но и глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев, председатель Совета депутатов Юрий Ермаков, а также председатель Совета ветеранов Надежда Желтухина.

По инициативе главного врача Раменской больницы Сергея Маркитана был установлен памятный стенд «Вечная слава героям!», на котором размещены фотографии и информация о медицинских работниках, в честь которых высажены ели. Эта аллея символизирует связь поколений и напоминает о подвиге медиков, которые в белых халатах проявляли мужество не меньше, чем бойцы на фронте.

Аллея станет особым местом для памяти и уважения к героям, где каждый сможет отдать дань их самоотверженности и выразить благодарность за мирное небо над головой.