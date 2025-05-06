Аллею Героев к 80-летию Победы открыли в Раменском

На территории больничного городка появились 12 голубых елей, каждая из которых увековечена памятной табличкой с именем героя-медика, работавшего в этом учреждении. В посадке деревьев приняли участие не только сотрудники больницы, но и глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев, председатель Совета депутатов Юрий Ермаков, а также председатель Совета ветеранов Надежда Желтухина.
По инициативе главного врача Раменской больницы Сергея Маркитана был установлен памятный стенд «Вечная слава героям!», на котором размещены фотографии и информация о медицинских работниках, в честь которых высажены ели. Эта аллея символизирует связь поколений и напоминает о подвиге медиков, которые в белых халатах проявляли мужество не меньше, чем бойцы на фронте.
Аллея станет особым местом для памяти и уважения к героям, где каждый сможет отдать дань их самоотверженности и выразить благодарность за мирное небо над головой.
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