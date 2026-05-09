Аллею 34 Героев Советского Союза восстановили в парке Серпухова

Первый этап работ прошел 8 мая в рамках всероссийской акции «Сад памяти» в городском парке «Питомник» в Серпухове. Глава округа Алексей Шимко вместе с депутатами, представителями силовых структур, «Молодой Гвардией» и жителями высадил несколько десятков молодых туй.

Мероприятие приурочено к акции «Сад памяти», которая проводится в Московской области с 2013 года по поручению губернатора Андрея Воробьева и в рамках партийного проекта «Единой России». Участники акции высадили деревья вдоль главной аллеи парка, где ранее располагались памятные знаки в честь героев-земляков.

Работы на аллее будут продолжены. К празднованию Дня города планируется завершить формирование аллеи таким образом, чтобы каждое из 34 имен героев-земляков получило отдельное живое символическое обозначение. Проект направлен на сохранение исторической памяти для будущих поколений жителей Серпухова, воспитание патриотизма и уважения к подвигу предков.