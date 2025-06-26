«Аллея Любви» в Чехове победила на всероссийском голосовании за благоустройство

Жители Чехова выбрали для благоустройства «Аллею Любви», которая соединяет улицы Мира, Московскую и Полиграфистов. Всего за объект отдали 12 663 голосов, что составило почти 94% от всех участников.

Общая площадь аллеи составляет 2,2 гектаров. В следующем году стартуют проектно-изыскательские работы, а в 2027 начнется благоустройство объекта. В планах — замена покрытия пешеходных зон, лавочек, урн и освещения. Кроме того, здесь появятся современные детские и спортивные площадки.

На втором месте среди локаций для благоустройства оказался Рябиновый бульвар. В следующем году его снова выдвинут на голосование.

Ранее комплексно благоустроили Сквер Полиграфистов, который расположен неподалеку от «Аллеи Любви». Там разбили яркие цветники в форме раскрытых книг, установили детские игровые площадки, обновили системы освещения и уложили светлую плитку.