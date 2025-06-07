Аллея из 20 молодых рябин появилась в поселке Оболенск в Серпухове

К 50-летию поселка Оболенск городского Округа Серпухов в Солнечном проезде посадили 20 саженцев красной рябины. В праздничной акции приняли участие 30 сотрудников фармацевтического завода «Алиум».

После посадки рябиновой аллеи в лесополосе организовали субботник. Активисты собрали и вывезли мусор, кронировали сухие деревья. Мероприятие провели при содействии администрации городского округа Серпухов.

«К празднику поселок, в котором располагается наш завод, будет чистым и красивым», — сказала бизнес-партнер по управлению персоналом компании «Биннофарм Групп» Марина Лутц.

Она также поздравила от лица компании жителей поселка и пожелала им здоровья, счастья, процветания и реализации всех планов.

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