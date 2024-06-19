Алиса Канкова из Химок победила на международном вокальном конкурсе

Воспитанница студии «Фиеста» в Химках Алиса Канкова победила на международном конкурсе вокального искусства Grand voice. Фестиваль прошел в Москве в начале июня.

Участники фестиваля состязались в восьми направлениях. Жюри оценивало репертуар и костюм выступающих, их владение голосом и артистизм, внимание обращали и на творческую составляющую номера. Алиса Канкова стала лауреатом первой степени в номинации «Эстрадный вокал», получив наивысшую оценку.

«Многофункциональный социальный комплекс „Восход“ на протяжении уже нескольких лет является кузницей юных талантов. А вокальная студия „Фиеста“ — это место, где каждый маленький артист может раскрыть свой талант», — отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Алиса не в первый раз покоряет большую сцену. Этот год уже принес вокалистке награду Гран-при на конкурсе «Звезда России» и участие в детско-семейном мюзикле «Праздник непослушания».

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