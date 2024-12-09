Алина Ветчинина из Дмитрова стала мастером спорта России по боксу

Алина Ветчинина получила звание мастера спорта России по боксу за многочисленные выступления от Дмитровского округа. Статус ей присвоили благодаря участию в первенстве России среди юниорок.

Алина Ветчинина завоевала на первенстве России бронзовую медаль.

«Мы гордимся достижениями Алины Ветчининой, которая своими успехами вдохновляет молодежь и демонстрирует, что упорство и трудолюбие приводят к высоким результатам. Это звание — заслуженная награда за ее усилия и преданность спорту», — отметила заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.

Алина — серебряный и бронзовый призер первенства России, двукратный золотой медалист первенства Центрального федерального округа. Также 21-летняя спортсменка — победитель и призер всероссийских и международных соревнований по боксу.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».