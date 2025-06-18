Алексея Шимко избрали на должность главы городского округа Серпухов
Ранее Алексей Шимко временно исполнял обязанности главы Серпухова. Окружной Совет депутатов 18 июня избрал его на должность руководителя муниципалитета.
Алексей Шимко родился 17 апреля 1983 года. В 2005 году он окончил Московской государственный социальный университет Министерства труда и социального развития Российской Федерации, в 2011 году — Московскую Государственную юридическую академию имени Олега Кутафина, а в 2022 году — Российский государственный университет туризма и сервиса.
С 2010 по 2015 годы Алексей Шимко трудился консультантом, а затем заместителем заведующего экспертно-правовым отделом в Правовом управлении правительства Московской области. С 2015 по 2019 годы работал главным инспектором Правовой инспекции аппарата Контрольно-счетной палаты Московской области. С 2019 по 2021 годы Алексей Шимко занимал должность заместителя министра физической культуры и спорта Московской области, а с 2021 по 2025 годы — первого заместителя министра культуры и туризма. А 27 февраля 2025 года его назначили временно исполняющим полномочия главы городского округа Серпухов Московской области.
Перед Алексеем Шимко стоят задачи по эффективному взаимодействию с жителями округа, созданию комфортной среды для жизни и работы, а также всех условий для развития и процветания Серпухова.
«Благодарю Губернатора Московской области Андрея Воробьева и Совет за оказанное доверие. Для меня это не просто работа, а прежде всего служение людям и ответственность перед каждым жителем муниципалитета», — подчеркнул Алексей Шимко.