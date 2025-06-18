Алексея Шимко избрали на должность главы городского округа Серпухов

Алексей Шимко родился 17 апреля 1983 года. В 2005 году он окончил Московской государственный социальный университет Министерства труда и социального развития Российской Федерации, в 2011 году — Московскую Государственную юридическую академию имени Олега Кутафина, а в 2022 году — Российский государственный университет туризма и сервиса.

С 2010 по 2015 годы Алексей Шимко трудился консультантом, а затем заместителем заведующего экспертно-правовым отделом в Правовом управлении правительства Московской области. С 2015 по 2019 годы работал главным инспектором Правовой инспекции аппарата Контрольно-счетной палаты Московской области. С 2019 по 2021 годы Алексей Шимко занимал должность заместителя министра физической культуры и спорта Московской области, а с 2021 по 2025 годы — первого заместителя министра культуры и туризма. А 27 февраля 2025 года его назначили временно исполняющим полномочия главы городского округа Серпухов Московской области.

Перед Алексеем Шимко стоят задачи по эффективному взаимодействию с жителями округа, созданию комфортной среды для жизни и работы, а также всех условий для развития и процветания Серпухова.

«Благодарю Губернатора Московской области Андрея Воробьева и Совет за оказанное доверие. Для меня это не просто работа, а прежде всего служение людям и ответственность перед каждым жителем муниципалитета», — подчеркнул Алексей Шимко.