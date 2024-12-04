Алексей Шляпин из Лобни победил во всероссийском конкурсе чтецов

Воспитанники детской школы искусств в Лобне Алексей Шляпин прочитал стихотворение 1924 года «Никогда я не был на Босфоре…». Он получил диплом I степени в номинации «За оригинальное прочтение произведения». В подготовке ему помогала преподаватель отделения театрального искусства ДШИ Галина Крыгина.

Администрация Лобни поблагодарила педагога за профессиональную подготовку Алексея Шляпина.

Организатор Всероссийского конкурса чтецов «Слова поэта» — Московский государственный музей имени Сергея Есенина. Его создали для того, чтобы продвигать литературное наследие. Более 400 школьников и студентов колледжей со всей России приняли участие в творческом соревновании. В финал отобрали лишь 30 работ.

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