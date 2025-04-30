Алексей Павлов возглавил МЧС Подмосковья

Новым руководителем МЧС по Московской области стал Алексей Павлов. Его лично представили сотрудникам глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

«Московская область — это один из крупнейших регионов страны, с различной инфраструктурой, с большим количеством промышленных объектов, а также объектов с массовым пребыванием людей», — подчеркнул Куренков.

По словам Воробьева, в подмосковном управлении МЧС работают около четырех тысяч человек, а в пожарной службе — еще шесть тысяч.

«Нам очень важно, и мы до сих пор одно с другим не разделяем, выполняя совместные задачи слаженно, оперативно и профессионально», — добавил губернатор.

Алексею Павлову 45 лет. С 2009 года он трудится в МЧС Подмосковья, с 2016 года был первым заместителем начальника управления, а в 2020 году возглавил МЧС по Тульской области.