Алексей Ларькин встретился с победителями конкурса на создание талисмана «Школьных лесничеств»

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин провел встречу с победителями и призерами конкурса на создание талисмана движения «Школьные лесничества». Встреча прошла в формате дружеского чаепития.

Перед началом мероприятия для гостей была организована экскурсия в региональный диспетчерский центр, где они познакомились с работой специалистов, обеспечивающих круглосуточный контроль за лесопожарной обстановкой.

Алексей Ларькин поблагодарил участников конкурса за яркие и оригинальные идеи, которые соединили в себе любовь к природе, традиции лесного дела и современные технологии. Победителю и призерам были вручены заслуженные награды.

«Конкурс стал еще одним важным шагом в развитии экологического просвещения. Он показал, насколько талантливо подрастающее поколение и как много интересных идей у наших юных экологов», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области.

Алексей Ларькин подчеркнул, что основной целью развития движения является создание современной и интересной среды для обучения. Он добавил, что система экологического просвещения в регионе последовательно обновляется, делая ставку на практику и современную инфраструктуру.