Алексей Кузовников завоевал серебро на соревнованиях по легкой атлетике

В воскресенье, 2 августа, в Челябинске завершились Всероссийские соревнования по легкой атлетике в категории «Мастерс». Участие в состязаниях принял командир отделения отдельного поста 224-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас», кандидат в мастера спорта по легкой атлетике Алексей Кузовников.

Заместитель начальника территориального управления №11 Сергей Шлыгин рассказал, что главная цель подобных мероприятий — развитие спорта для людей среднего возраста. В соревнованиях могут принять участие мужчины и женщины старше 35 лет.

Состязания проходили на стадионе имени Елены Елесиной в Челябинске. В борьбу включились несколько сотен спортсменов со всей страны. Три дня упорной борьбы и уверенных побед — и Алексей Кузовников в забеге на 400 метров в возрастной категории свыше 40 лет занял второе место. Его результат — 54,26 секунды. Золото завоевал спортсмен из Свердловской области Александр Симонов с результатом 53,58 секунды. Третье место занял легкоатлет из Курганской области.