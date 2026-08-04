Алексей Батогов подал документы для участия в выборах в Мособлдуму от округа Чехов

Руководитель Московского областного отделения движения «Здоровое Отечество» Алексей Батогов подал документы в территориальную избирательную комиссию. Он будет баллотироваться в Мособлдуму от 24-го одномандатного округа, в который входят Серпухов и Чехов.

Определяя ключевые приоритеты своей предвыборной программы, Алексей Батогов сделал акцент на преемственности курса по развитию территории избирательного округа. Ранее его кандидатуру поддержали на предварительном голосовании «Единой России», которое проходило с 25 по 31 мая.

«Решение баллотироваться продиктовано моими жизненными убеждениями, главное из которых — верность стране, служение людям. За годы работы депутатом местного совета я искренне старался быть тем человеком, к которому можно обратиться с любой проблемой и добиться реальных изменений к лучшему», — отметил Алексей Батогов.

Избирательная комиссия проверит документы и примет решение о регистрации кандидата. Выборы в Госдуму и Мособлдуму пройдут с 18 по 20 сентября.