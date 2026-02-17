Александровский парк благоустроят в ЖК «Мечта» в Дмитрове

Александровский парк продолжают строить в жилом комплексе «Мечта» в Дмитрове. Его площадь превысить пять тысяч квадратных метров.

Парк разместят между малоэтажным кварталом «Пение птиц» и коттеджами «Лесная мелодия», рядом с храмом святых Новомучеников и Исповедников и общественного центра «Радость». Его назвали в честь супруги последнего русского императора Николая II Александры Федоровны. В центре установят памятный обелиск в ее честь.

Строительные работы уже давно идут, рассказали в Минжилполитики Подмосковья. Сейчас там активно возводят общественный центр «Гармония», где будут проводить кружки для детей и взрослых, а также торжественные мероприятия.

На территории парка также создадут места отдыха и пешеходные тропинки.

«По замыслу создателей парка, это будет живой и теплый уголок для повседневной жизни. Здесь можно гулять с детьми, встречаться с друзьями, читать книгу или просто наслаждаться красотой ландшафтного дизайна», — рассказали в министерстве.

Жилой комплекс находится в селе Озерецком. Там работают детские сады, школы, кафе, магазины, аптеки и многое другое.