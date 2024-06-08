Александро-Невский храм освятили в поселке Ашукино
Торжественное освящение Александро-Невского храма состоялось в поселке Ашукино городского округа Пушкинский. Церемонию провел преосвященнейший Кирилл, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский, правящий архиерей Сергиево-Посадской епархии.
В мероприятии приняли участие глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, первый заместитель главы Андрей Морозов, депутаты Государственной Думы Дмитрий Саблин и Вячеслав Фомичев, представители командования Росгвардии, ветераны боевых действий и родственники погибших бойцов.
Отметим, что храм возведен на территории Софринской бригады войск национальной гвардии России в память о военнослужащих войск правопорядка, погибших при исполнении служебного долга.
Также представители духовенства освятили Феодоровскую часовню, расположенную вблизи храма, а после церемонии гости возложили цветы к памятнику погибшим воинам.
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