Александро-Невский храм освятили в поселке Ашукино

Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

Торжественное освящение Александро-Невского храма состоялось в поселке Ашукино городского округа Пушкинский. Церемонию провел преосвященнейший Кирилл, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский, правящий архиерей Сергиево-Посадской епархии.

В мероприятии приняли участие глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, первый заместитель главы Андрей Морозов, депутаты Государственной Думы Дмитрий Саблин и Вячеслав Фомичев, представители командования Росгвардии, ветераны боевых действий и родственники погибших бойцов.

Отметим, что храм возведен на территории Софринской бригады войск национальной гвардии России в память о военнослужащих войск правопорядка, погибших при исполнении служебного долга.

Также представители духовенства освятили Феодоровскую часовню, расположенную вблизи храма, а после церемонии гости возложили цветы к памятнику погибшим воинам.

Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский
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Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский
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