Александре и Вере Самариным установят барельеф на площади Бугрова в Ногинске

В начале июля Россия отмечает праздник, посвященный семье, любви и верности, который также связан с памятью святых Петра и Февронии. В Богородском округе решили запечатлеть уникальную историю о Александре и Вере Самариных, ставшую символом истинной любви.

Александр Дмитриевич был предводителем дворянства в Богородске, а Вера Саввишна, дочь известного промышленника Саввы Мамонтова с полотна художника Валентина Серова «Девочка с персиками», работала учителем в гимназии. Их любовь столкнулась с препятствиями из-за различий в социальном статусе, но после получения родительского благословения они поженились. Пара провела всего пять лет вместе, так как Вера скоропостижно скончалась. Александр Дмитриевич, оставшись вдовцом, хранил верность супруге на протяжении всей своей жизни. В честь Веры в Богородском уезде был построен храм, который сейчас восстанавливают.

Для увековечения их истории Центр поддержки социальных и общественных инициатив предложил установить барельеф в Ногинске на площади Бугрова. Идея и макет памятника были одобрены на предварительных слушаниях в администрации округа. Окончательное решение будет принято на худсовете с учетом того, как барельеф впишется в новый сквер, который сейчас реконструируется.

Установка памятника запланирована на 2026–2027 годы. Генеральный директор центра Вера Носкова подчеркнула, что этот памятный знак станет символом счастливой семейной жизни для жителей и гостей округа.