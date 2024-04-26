Александр Васильев из Химок стал призером конкурса местного самоуправления | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 14:09 Александр Васильев из Химок стал призером конкурса местного самоуправления Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Муниципальный депутат из Химок Александр Васильев стал одним из победителей конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области — 2023». Он занял второе место в номинации «Лучший депутат представительного органа муниципального образования».

Александр Васильев в 2023 году посетил свыше 300 общественных мероприятий и решил более 50 обращений жителей. Также он собрал около 130 килограммов гумпомощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик и бойцов специальной военной операции.

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«Участие в конкурсе позволяет проявить себя и рассказать о своей работе. Благодарен организаторам за такую возможность и высокую оценку моей деятельности на посту депутата Химок! Также для меня очень важная поддержка наших жителей. Вместе нам удается реализовывать социально значимые для округа проекты», — рассказал депутат.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Финалистами конкурса стали 27 депутатов Московской области в девяти номинациях. Победителей определяли по итогам личного собеседования. Конкурс Совета муниципальных образований Московской области прошел в 16-й раз.

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