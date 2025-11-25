Александр Шаганов выступил на концерте в Волоколамске

Торжественное мероприятие «Волоколамский рубеж», посвященное героической обороне 1941 года, состоялось в Центре культуры и творчества. В концерте приняли участие местные коллективы и приглашенные гости.

Первый заместитель главы Волоколамского округа Сергей Шорников и генерал-лейтенант, заместитель главнокомандующего войсками противовоздушной обороны России с 1992 по 1999 годы Юрий Чубенко в приветственном слове отметили высокую значимость подобных патриотических мероприятий для связи поколений. Зрителям рассказали двадцатилетнюю историю кинофестиваля «Волоколамский рубеж» и показали на экране самые яркие его моменты.

Специальный гостем стал знаменитый поэт-песенник Александр Шаганов, автор более сотни хитов, ставших народными. Песни на его стихи исполняли Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Ирина Аллегрова, Лариса Долина, группа Иванушки International и многие другие звезды эстрады. Александр Шаганов лично спел несколько композиций.

Свои самые популярные хиты исполнил также музыкальный руководитель ВИА «Лявоны Песняры» Роман Верещатин. В завершение концерта прозвучала песня «Победа будет за нами», под которую на сцену вышли юные жители Волоколамска с развевающимися российскими флагами.