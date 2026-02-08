Александр Легков встретился с жителем блокадного Ленинграда

В городском округе Пушкинский, городе Красноармейск, микрорайоне Северный, дом №5, состоялась встреча известного лыжника Александра Легкова с жителем блокадного Ленинграда Анатолием Корчагиным. Встреча прошла перед 80-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Детство Анатолия Корчагина пришлось на самые страшные годы блокады. В 1942 году от голода умерла его мама, отец погиб на фронте. На руках у мальчика осталась маленькая сестренка. Сирот определили в детский дом, а затем по легендарной «Дороге жизни» вывезли из осажденного города.

Несмотря на трагедию, Анатолий смог получить высшее образование и по распределению приехал работать в Красноармейский научно-исследовательский институт механизации, где построил счастливую жизнь: создал семью, воспитал сына.

«Мое детство я не люблю вспоминать. Оно было страшным. Но Ленинград всегда в сердце», — поделился Анатолий Корчагин.

Александр Легков внимательно выслушал воспоминания ветерана, похвалил его физическую форму и пожелал бодрости духа. Он отметил, что такие встречи — это важнейшие уроки стойкости и мужества для всех нас.