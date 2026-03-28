Александр Легков оценил ремонт объектов в Королеве

Сегодня депутат Московской областной думы и олимпийский чемпион Александр Легков вместе с главой городского округа Королев Игорем Трифоновым осмотрел три местных объекта. Два из них — здание школы №1 и четырехзальный корпус на стадионе «Вымпел» — сейчас находятся на капитальном ремонте. Также депутат посетил новую пристройку к школе №1, открытую в сентябре прошлого года.

В спортивном зале Александр Легков не смог пройти мимо турника. Олимпийский чемпион проверил качество оборудования и подтянулся 15 раз.

Затем делегация отправилась в здание школы №1. Здесь на стенах появляются космические сюжеты, созданные выпускниками Московского государственного академического художественного института имени Сурикова. Они используют технику сграффито, благодаря которой получаются объемные рельефные изображения.

Завершил объезд Александр Легков на стадионе «Вымпел», где идет капитальный ремонт четырехзального корпуса. Депутат зашел в помещение, где больше года назад гимнаст Никита Нагорный проводил мастер-класс. Легков снял сторис и отправил товарищу, а после пообещал вместе с Нагорным приехать на открытие.