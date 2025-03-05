Александр Григорьев стал временно исполняющим обязанности главврача МОЦОМД

Коллективу Московского областного центра охраны материнства и детства представили нового временно исполняющего обязанности главврача — Александра Григорьева. Его назначение объявил первый заместитель министра здравоохранения Подмосковья Максим Максимов.

Бывший главный врач центра, заслуженный врач России и доктор медицинских наук Татьяна Мельник, после 15 лет работы на этой должности, возглавит родильный стационар МОЦОМД. Она продолжит курировать развитие системы родовспоможения в регионе.

«Александр Григорьев является главным внештатным детским травматологом-ортопедом Минздрава Московской области, а также возглавляет Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу. Работает в системе здравоохранения Московской области с 2009 года», — прокомментировал заместитель министра здравоохранения Московской области, Максим Максимов.

Московский областной центр охраны материнства и детства — одно из ведущих медучреждений Подмосковья. В ближайшее время пройдет совещание с участием нового руководителя и ключевых сотрудников, где обсудят планы и приоритеты работы центра.