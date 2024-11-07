Александр Ермаков из Чехова стал капитаном сборной России по гандболу

​Линейный команды «Чеховские медведи» Александр Ермаков избран капитаном национальной сборной по гандболу. Об этом сообщили в Минспорте Подмосковья.

​Решение приняли в тренерском штабе сборной России по итогам командных сборов.

Сейчас российские гандболисты находятся в Могилеве, где 7 ноября стартует международный товарищеский турнир. Гандболисты проведут встречу с белорусской сборной 9 ноября. Сыграют и молодежные команды двух стран.

​«Ответственность чувствуется, но пока ощутил ее не в полной мере. Матчи со сборной Белоруссии всегда являются для нас принципиальными. Это и хорошо, ведь желание что-то доказать и победить никогда не пропадает», — говорит Александр Ермаков.

​В состав сборной России по гандболу входят еще четверо игроков «Чеховских медведей»: Виктор Фурцев, Кирилл Акрамов, Антон Аксюков и Донат Морозов.