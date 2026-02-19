Акватермальный комплекс с 5 бассейнами открыли в Одинцове

В центре Одинцова начал работу новый акватермальный комплекс для отдыха и восстановления. Здание вмещает свыше 900 посетителей одновременно.

Для гостей работают пять бассейнов, в том числе под открытым небом, и 16 терм: бани, сауны, хаммамы. В комплексе открыты кафе, массажные кабинеты, предусмотрены разные форматы досуга для людей всех возрастов. Подобного центра ранее не было.

Глава округа Андрей Иванов приехал на открытие и пообщался с коллективом. Он отметил качество и сроки выполненных работ.

«Сейчас мы переходим ко второму этапу, не менее важному, — это ежедневное общение с людьми, качественные услуги, безопасность. Хочется, чтобы все, кто сюда попадает, получали удовольствие и рассказывали об этом месте друзьям», — сказал Иванов.

Для округа открытие комплекса принесет существенные плюсы. Инвестиции в проект составили около двух миллиардов рублей. Создано 57 рабочих мест, ежегодные налоговые поступления ожидаются на уровне 60 миллионов рублей.