Акватермальный комплекс построили в Одинцове

В Одинцове завершили строительство акватермального комплекса. Жители и гости округа смогут ощутить атмосферу морского курорта, не вызжая за пределы Подмосковья.

В сутки комплекс сможет принимать до 900 посетителей. В реализацию проекта инвестировали 1,4 миллиарда рублей. Кроме того, там создали свыше 65 рабочих мест.

Главгосстройнадзор Московской области провел проверку здания, после чего выдал заключение, которое свидетельствует о его соответствии проекту.

Совсем скоро акватермальный центр площадью свыше шести тысяч квадратных метров примет первых посетителей. Они смогут воспользоваться тремя крытыми бассейнами и двумя подогреваемыми — на улице. Температура воды в купелях будет достигать +30 градусов даже в период морозов.

Желающие смогут посетить 15 разнообразных саун, среди которых деревенские парные, хаммам и аромабани. Кроме того, в комплексе откроют соляную комнату, которая особенно полезна для оздоровления органов дыхания.

Для гостей предусмотрят зоны отдыха и просторные раздевалки. Возле здания проложат пешеходные и установят шезлонги.