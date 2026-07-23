Аквакомплекс с открытыми террасами построят в Ленинском округе в этом году

В Ленинском округе продолжается строительство современного аквакомплекса, который станет новым объектом для отдыха жителей региона. Завершить все работы планируют к концу года.

Главной особенностью комплекса станет открытый бассейн с подогревом, который будет доступен посетителям в любое время года.

Новый объект разместят в двухэтажном здании общей площадью более 14 тысяч квадратных метров. Внутри комплекса предусмотрено создание сразу нескольких зон для отдыха: посетителям будут доступны два крытых бассейна, а также каскадный бассейн с возможностью перехода в уличную чашу.

Кроме того, на территории организуют зону с баром для удобства гостей.

По информации специалистов Главного управления государственного строительного надзора Московской области, сейчас строительная готовность объекта составляет 58%. На сегодняшний день полностью завершено устройство внешнего контура здания.

Рабочие продолжают заниматься внутренней отделкой помещений, монтажом инженерных коммуникаций, проведением гидроизоляции, устройством кровли и установкой ее ограждающих конструкций.

Также завершены работы по созданию основания для открытой террасы. Строительство фундамента и чаши круглогодичного наружного бассейна выполнено примерно наполовину. Все работы проводят в соответствии с утвержденным графиком.

После открытия аквакомплекс сможет принимать до 500 гостей одновременно в летний период. В осенне-зимний сезон максимальная вместимость составит около 160 человек.