Центр образования № 10 Ногинска стал обладателем современного музыкального оборудования. Этот подарок был сделан в рамках визита члена Общественной палаты Альберта Меликяна, приуроченного ко Дню учителя.

Учебному заведению были переданы акустическая система, стойки, микрофоны и другие устройства, необходимые для организации культурных мероприятий. Новый инвентарь позволит значительно расширить возможности для проведения праздников и развить творческие способности учеников.

Альберт Меликян отметил важность поддержки педагогов, которые не только обучают, но и вкладывают душу в воспитание подрастающего поколения. Он выразил надежду, что этот вклад сделает школьные праздники еще более яркими и насыщенными.

Центр образования № 10 за последние пять лет показывает отличные результаты, занимая высокие позиции в рейтингах школ Подмосковья. Здесь активно развиваются проектная и исследовательская деятельность, а учащиеся становятся призерами и лауреатами различных экологических конкурсов. Выпускники учреждения успешно поступают в ведущие университеты страны, входящие в топ-100.