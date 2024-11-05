Акушерку из Домодедова наградили почетной грамотой Минздрава России
Старшая акушерка женской консультации Домодедовской больницы Светлана Тымко была удостоена почетной грамоты Министерства здравоохранения Российской Федерации. Награду вручила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.
Светлана Сергеевна посвятила более 20 лет своей жизни работе в женской консультации Домодедовской больницы. Начав свою карьеру в 1983 году сразу после окончания медицинского училища по специальности «Акушерское дело», она вскоре была назначена на должность старшей акушерки. Ответственность, душевное тепло и любовь к профессии стали залогом ее успеха.
Поздравить Светлану Сергеевну с почетной наградой пришли коллеги и главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов. Он подчеркнул, что на таких сотрудников, как Светлана Сергеевна, равняются молодые кадры и она с радостью передает им накопленный опыт и знания. Светлана Тымко выразила благодарность руководителю и всему коллективу за сплоченность и поддержку.
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