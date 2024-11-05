Акушерку из Домодедова наградили почетной грамотой Минздрава России

Светлана Сергеевна посвятила более 20 лет своей жизни работе в женской консультации Домодедовской больницы. Начав свою карьеру в 1983 году сразу после окончания медицинского училища по специальности «Акушерское дело», она вскоре была назначена на должность старшей акушерки. Ответственность, душевное тепло и любовь к профессии стали залогом ее успеха.

Поздравить Светлану Сергеевну с почетной наградой пришли коллеги и главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов. Он подчеркнул, что на таких сотрудников, как Светлана Сергеевна, равняются молодые кадры и она с радостью передает им накопленный опыт и знания. Светлана Тымко выразила благодарность руководителю и всему коллективу за сплоченность и поддержку.

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