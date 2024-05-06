Акушерка из Истры рассказала о важности своей работы | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 20:19 Акушерка из Истры рассказала о важности своей работы Автор фото: Светлана Борщева

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Международный день акушера отмечают ежегодно 5 мая. В честь праздника акушерка женской консультации в Истре рассказала о своей работе.

Наталья Харитонова родилась в семье педагогов, но еще в школьные годы решила, что будет работать акушеркой. За все время о своем выборе она ни разу не пожалела.

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«Это профессия очень нежная. Первые руки, которые принимают ребёнка и дают ему тепло, — это руки акушерки», — говорит Наталья.

Автор фото: Светлана Борщева

Помогает Наталья и женщинам в сложной жизненной ситуации. Борется за каждую беременность. Прежде чем женщина примет решение, ей дают подержать куклу — эмбриона на 12-й неделе беременности. К этому сроку у плода уже бьётся сердце.

«Считаю, что нахожусь на своём месте, и на работу иду с удовольствием. Вижу счастливые лица мамочек, которые говорят, что беременны и хотят встать на учёт. Мы этому очень рады, идём всю беременность рука об руку с нашими девочками. Помогаем им выносить — ситуации бывают разные. Мы всегда на телефоне. В любое время к нам беременные могут обратиться», — говорит женщина.

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