Акушерка Екатерина Гришина купила жилье в Наро-Фоминске благодаря «Соципотеке»

Благодаря региональной программе «Социальная ипотека» акушерка Наро-Фоминского перинатального центра Екатерина Гришина приобрела собственное жилье в непосредственной близости от места работы. Профессиональный стаж специалиста в сфере медицины составляет 25 лет, сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Екатерина призналась, что ей очень нравится работа с будущими мамочками.

«Моя работа несет позитивный заряд и положительные эмоции, ведь ты приходишь к людям, которые счастливы. Каждый день это приносит радость и удовлетворение», — рассказала акушерка.

О возможности участия в жилищной инициативе Гришиной сообщила старшая медсестра учреждения. Не имея собственной недвижимости в Подмосковье, специалист подала необходимые документы для вступления в проект.

«Мы переехали в просторную трехкомнатную квартиру, купили ее на вторичном рынке города. Она была с небольшим ремонтом. Мы выбирали именно такой вариант, чтобы можно было переехать и потихоньку обустраиваться на новом месте. Дом расположен рядом с перинатальным центром, теперь пешком хожу на работу. Это очень удобно!», — поделилась Екатерина.

Проект по обеспечению специалистов жильем действует в Подмосковье с 2016 года по предложению губернатора региона.

Воспользоваться льготными условиями могут врачи, педагоги, молодые ученые, сотрудники оборонно-промышленного комплекса и спортивные тренеры. Детальный перечень доступных профессий и требования к участникам опубликованы на официальном портале Министерства жилищной политики Московской области.