Акушер-гинеколог Рузской больницы Юлия Владыка напомнила о профилактике ИППП

Минздрав России проводит неделю профилактики инфекций, передающихся половым путем с 13 по 19 июля. Нередко такие заболевания развиваются без явных признаков, но при отсутствии терапии могут спровоцировать тяжелые осложнения — от хронических воспалений до проблем с зачатием и трудностей в период вынашивания ребенка. Об этом рассказала акушер-гинеколог Рузской больницы Юлия Владыка.

Врач подчеркивает, что профилактика ИППП складывается из ряда доступных мер. По ее словам, использование барьерной контрацепции, регулярные обследования и своевременное обращение к врачу при любых настораживающих симптомах помогают сохранить репродуктивное здоровье и избежать серьезных осложнений.

«Эффективная профилактика также включает отказ от случайных половых связей, взаимную верность партнеров и соблюдение правил интимной гигиены. Важно проходить обследование перед планированием беременности, а также после незащищенного полового контакта, если существует риск инфицирования», — отмечает Юлия Владыка.

Раннее выявление инфекции дает возможность вовремя начать лечение минимизировать негативные последствия. Записаться на консультацию к врачу-акушер-гинекологу жители региона могут через чат-бот Денис в «Максе», портал «Здоровье», приложение «Добродел Здоровье», контакт-центр 122 либо с помощью инфомата в поликлинике.