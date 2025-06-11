Акушер-гинеколог Денис Мещеряков пополнил штат больницы в Балашихе

В филиале № 3 Балашихинской больницы начал свою работу новый врач-акушер-гинеколог Денис Мещеряков, стремящийся повысить качество медицинской помощи для женщин. Денис Сергеевич Мещеряков окончил Военно-медицинскую академию имени Кирова в 2017 году, получив диплом по специальности «лечебное дело».

После службы в армии он начал карьеру участковым терапевтом. Однако, проработав два года, Денис осознал, что хочет углубиться в более узкую специальность — акушерство и гинекологию.

В 2019 году он поступил в ординатуру МОНИКИ, чтобы получить необходимые знания и навыки. Свою карьеру в качестве гинеколога Денис начал в Балашихинском роддоме. Набравшись опыта в акушерстве, он понял, что необходимо расширить свои знания и практические навыки в области гинекологии.

«Переход на новое место был осознанным шагом, поскольку здесь я могу работать с более широким спектром случаев и перенимать опыт у коллег. К тому же у меня есть желание помочь родному здравоохранению. Я сам живу в этом городе, и мне не безразлична его судьба», — поделился Денис Мещеряков.

Денис Мещеряков — пример преданного своему делу специалиста, который искренне заботится о здоровье женщин и стремится к постоянному профессиональному развитию. Напоминаем, что жители Балашихи могут пройти диспансеризацию репродуктивного здоровья по полису ОМС во всех поликлиниках городского округа.