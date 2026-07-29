В Новопетровской поликлинике Истры появился новый гинеколог — Айтен Рамазанова

В Новопетровской поликлинике Истринской больницы начала прием новый акушер-гинеколог Айтен Рамазанова. Она рассказала, что мечтала о профессии врача с детства, а желание посвятить себя медицине поддерживала и семья.

Еще во время учебы будущий специалист выбрала для себя акушерство и гинекологию.

Это было моей детской мечтой — быть врачом, чтобы помогать людям. Мне очень нравились беременные женщины: они такие чувствительные, очень ранимые, к ним нужен мягкий подход. Я желаю своим пациенткам главного — здоровья. Чтобы не переживали, ведь я всегда рядом.

Вместе с тем специалист обратила внимание на то, что регулярное наблюдение и профилактика одинаково важны для женщин любого возраста.

Медицинское образование Айтен Рамазанова получила в Тверской государственной медицинской академии, после чего окончила ординатуру Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова на базе Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова.

Затем несколько лет работала в женской консультации Зеленограда, а после декретного отпуска присоединилась к коллективу Новопетровской поликлиники.

В новом коллективе ее встретили доброжелательно, а благодаря рекомендациям пациенток о новом специалисте быстро узнали многие жители округа. Главной задачей своей работы Айтен Рамазанова считает сохранение женского здоровья на всех этапах жизни — от сопровождения беременности до профилактического наблюдения пациенток старшего возраста.

Чтобы женщины чувствовали себя спокойнее, врач всегда остается с ними на связи и при необходимости готова проконсультировать даже вне рабочего времени.