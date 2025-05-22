Актуальные вопросы профилактики детского травматизма обсудили в Чехове

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

На базе отделения Новобытовской средней школы в деревне Крюково прошло межведомственное родительское собрание в преддверии летних каникул. В мероприятии приняли участие сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по муниципальному округу Чехов, которые обсудили с родителями актуальные вопросы профилактики детского травматизма.

Инспектор по пожарному надзору подробно объяснил родителям правила безопасного поведения в повседневной жизни и действия в случае различных чрезвычайных ситуаций. Он также отметил важность обучения детей правильным алгоритмам действий при возникновении пожара и рассказал о способах предотвращения происшествий.

В экстренных ситуациях жителям муниципального округа необходимо незамедлительно обращаться в службу спасения по единому номеру 112.