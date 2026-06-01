Актуальные схемы мошенничества разобрали на встрече в Можайске

В Можайском культурно-досуговом центре 29 мая прошла встреча, посвященная профилактике дистанционного мошенничества. Участниками стали около 30 жителей округа, среди которых ветераны, волонтеры, представители Молодежного парламента и сотрудники учреждения.

Вопросы защиты от телефонных и интернет-афер остаются одним из приоритетов в работе по правовому просвещению населения. Очередная встреча была направлена на повышение осведомленности жителей о способах обмана, которые сегодня используют злоумышленники. Полученную информацию участники смогут донести до родственников, друзей и соседей.

Спикером выступила помощник городского прокурора Анна Козлова. Она подробно рассказала о наиболее распространенных схемах мошенничества. Речь шла о звонках от псевдосотрудников банков, предложениях получить несуществующие компенсации, а также о попытках завладеть доступом к аккаунтам на портале «Госуслуги» через поддельные ссылки.

Особое внимание уделили так называемым дропперам. Так называют людей, через которых преступники выводят похищенные деньги. Анна Козлова напомнила, что передача банковской карты или счета третьим лицам даже за денежное вознаграждение может привести к уголовной ответственности.

«Ввиду увеличения количества проведенных мероприятий в рамках правового просвещения, памяток, в том числе размещенных в сети Интернет, преступность в данном направлении идет на спад. Мы активизировали работу по направлению исковых заявлений о возмещении причиненного ущерба по результатам совершенных преступных манипуляций», — отметила Анна Козлова.

Участникам также объяснили, как действовать в случае обмана. Специалисты рекомендовали сразу заблокировать банковскую карту, связаться с финансовой организацией и обратиться в полицию. Для наглядности были приведены данные правоохранительных органов. С начала 2026 года следственный отдел ОМВД России «Можайский» возбудил 36 уголовных дел по статье 159 УК РФ. Эти данные показывают, что проблема остается актуальной, однако жители все чаще сообщают о преступлениях и обращаются за помощью.

К обсуждению присоединилась председатель Совета ветеранов и депутат Совета депутатов Можайского округа Нина Истратова. Она обратила внимание на угрозы, с которыми чаще сталкиваются представители старшего поколения. По ее словам, злоумышленники нередко выдают себя за сотрудников коммунальных служб, пенсионных органов или медицинских учреждений, чтобы получить доступ в квартиры граждан либо завладеть их персональными данными и денежными средствами.

«Всегда перепроверяйте информацию по официальным телефонам организаций, не впускайте незнакомых людей без необходимости и помните, что настоящие сотрудники социальных служб никогда не просят сообщать коды из СМС или передавать наличные деньги», — подчеркнула Нина Истратова.

Участники встречи получили практические рекомендации по защите личных данных и финансов. Особый акцент сделали на внимательности при телефонных разговорах и работе с интернет-сервисами, поскольку именно эти каналы сегодня чаще всего используют мошенники.