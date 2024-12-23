Актуальные данные о донорстве крови опубликовали в Подмосковье

Московский областной центр крови опубликовал актуальные данные донорства. На сегодняшний день для пополнения запасов требуются первая и вторая положительная и отрицательная, а также четвертая отрицательная группы.

«Не забывайте, что окончательное решение о допуске до донации принимает врач-трансфузиолог при обследовании», — подчеркнула заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Доноры могут посетить Московский областной центр крови и его обособленные структурные подразделения в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове и Воскресенске. Сдать кровь могут граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет и прошедшие медобследования.