Актуальные данные о донорстве крови опубликовали в Подмосковье

Московский областной центр крови опубликовал актуальные данные донорства. На сегодняшний день для пополнения запасов требуются первая и вторая положительная и отрицательная, а также четвертая отрицательная группы.
«Не забывайте, что окончательное решение о допуске до донации принимает врач-трансфузиолог при обследовании», — подчеркнула заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.
Доноры могут посетить Московский областной центр крови и его обособленные структурные подразделения в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове и Воскресенске. Сдать кровь могут граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет и прошедшие медобследования.
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