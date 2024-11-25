Актуальные данные о донорстве крови опубликовали в Подмосковье

Московский областной центр крови опубликовал обновленный донорский светофор. В Минздраве региона отметили, что служба крови Подмосковья работает исходя из потребностей медицинских учреждений и числа пациентов, которым необходимы компоненты крови.
«На этой неделе приглашаем доноров первой отрицательной и положительной и четвертой отрицательной групп крови. Напоминаем, что окончательное решение о допуске до донации принимает врач-трансфузиолог при обследовании», — подчеркнула заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.
Напомним, что доноры могут обратиться в Московский областной центр и его филиалы в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове и Воскресенске. Сдать кровь и ее компоненты может любой гражданин России или иностранец, легально находящийся в России более года, достигший 18 лет и прошедший медосмотр перед сдачей крови.
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