Актуальные данные о донорстве крови опубликовали в Подмосковье
Московский областной центр крови опубликовал актуальные данные для доноров. Об этом сообщили в Минздраве региона.
Служба крови осуществляет свою деятельность исходя из потребностей медучреждений и количества больных. Так, на этой неделе в Подмосковье есть потребность в 1-й, 2-й и 4-й отрицательной группах крови.
Доноров приглашают сдать кровь в Московской областном центре крови, а также в его подразделениях в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове и Воскресенске.
Напомним, что донором может стать гражданин России, достигший 18 лет и прошедший медобследование.
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