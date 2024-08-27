Актуальные данные о донорстве крови опубликовали в Подмосковье

Московский областной центр крови опубликовал актуальные данные для доноров. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Служба крови осуществляет свою деятельность исходя из потребностей медучреждений и количества больных. Так, на этой неделе в Подмосковье есть потребность в 1-й, 2-й и 4-й отрицательной группах крови.

Доноров приглашают сдать кровь в Московской областном центре крови, а также в его подразделениях в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове и Воскресенске.

Напомним, что донором может стать гражданин России, достигший 18 лет и прошедший медобследование.

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