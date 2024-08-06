Актуальные данные о донорстве крови опубликовали в Подмосковье

Московский областной центр крови опубликовал актуальные данные. На этой неделе в Подмосковье сложилась потребность в четвертой отрицательной группе крови.

«Люди с этой группой крови могут посетить Московский областной центр крови и его обособленные структурные подразделения в Подольске, Орехово-Зуево, Щелково и Воскресенске», — прокомментировал врач Московского областного центра крови.

Медорганизация осуществляет деятельность, исходя из потребностей лечебных учреждений и количества больных, которым необходим тот или иной компонент крови. Напомним, что донором может стать любой человек старше 18 лет, прошедший медицинское обследование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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