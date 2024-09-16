Актуальные данные о донорстве крови на сентябрь опубликовали в Подмосковье

Московский областной центр крови опубликовал актуальные данные донорского светофора на 16 сентября 2024 года. Служба крови региона организует свою деятельность, ориентируясь на потребности медицинских учреждений и пациентов, которым необходимы определенные компоненты крови.

Врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Никита Митькин сообщил, что в настоящее время существует повышенная потребность в первой положительной и четвертой отрицательной группах крови.

Помимо этого, требуется пополнение запасов первой отрицательной, второй и четвертой положительных групп. Врач подчеркнул, что окончательное решение о допуске до сдачи крови принимает специалист после обследования потенциального донора.

Напомним, жители с любыми группами крови могут посетить Московский областной центр крови или его филиалы, расположенные в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове и Воскресенске.

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