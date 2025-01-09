Актуальные данные о донорстве крови на январь опубликовали в Подмосковье

Московский областной центр крови опубликовал актуальные данные о донорстве. Их сформировали, исходя из потребностей лечебных учреждений и количества больных, которым необходим тот или иной компонент крови.

«На сегодняшний день сложилась повышенная потребность в первой, второй и третьей отрицательных группах крови. Первая и третья положительные, а также четвертая отрицательная группы крови также требуются для пополнения запасов», — прокомментировала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Сдать кровь можно в структурных подразделениях центра в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове и Воскресенске. Напомним, донором может стать гражданин России старше 18 лет, прошедший необходимые обследования.