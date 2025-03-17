Актуальные данные о донорах крови опубликовали в Подмосковье на март

Московский областной центр крови обновил данные о потребности в донорской крови на 17 марта 2025 года. Запасы крови пополняются в зависимости от нужд больниц и количества пациентов, которым требуются переливания. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Стать донором может любой совершеннолетний человек без медицинских противопоказаний. Это касается как граждан России, так и иностранцев, проживающих в стране на законных основаниях более года.

«Приглашаем доноров с первой и второй отрицательными группами крови. Донорская кровь требуется для пациентов, которым необходимо переливание крови — пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями», — подчеркнула заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Сдать кровь можно в Московском областном центре крови по адресу: Москва, улица Металлургов, 37а, с 08:00 до 14:00. Также работают отделения в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелково и Воскресенске — они принимают доноров с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00.