Акцию «Засветись» провели в Ленинском округе

В рамках акции работали с участниками дорожного движения, использующими двухколесный транспорт. Им разъяснил, как пересекать пешеходные переходы и подарили светоотражающие элементы.

«Акция направлена на профилактику дорожно-транспортных происшествий, связанных с использованием средств индивидуальной мобильности, таких как электровелосипеды и самокаты. Мы напоминаем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил безопасности. При переходе проезжей части следует использовать пешеходные переходы и убедиться в отсутствии приближающихся транспортных средств. В связи с ранним наступлением темноты обращаем внимание на обязательное наличие светоотражающих элементов на одежде в зонах повышенной видимости», – отметила инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции УМВД России по Ленинскому городскому округу Ирина Чекмарева.