Акцию «Внимание пешеход» провели в детском лагере в Истре

Профилактическое мероприятие «Внимание пешеход» в лагере летнего пребывания прошло в школе номер три в Истре. Подготовили все юные инспекторы движения и Госавтоинспекция города Истра.

Ребятам детского лагеря рассказали о том, как переходить дорогу со светофорами, а также без них. Кроме этого, отдельное внимание уделили правилам использования велосипедов и самокатов на дорогах. Для детей смоделировали различные ситуации на дороге, сначала они показывали, как обычно переходят проезжаю часть, а потом обсудили вмести правильные варианты с организаторами мероприятия. Все ошибки воспитанников детского летнего лагеря были рассмотрены и разъяснены.

В программе приняли участие сразу два отряда, ребята внимательно слушали и показывали свои знания правил дорожного движения. Благодаря интерактивной форме информация у участников мероприятия усваивалась гораздо быстрее. Такой урок был для них полезен, а главное- интересен.

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