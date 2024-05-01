Акцию в поддержку животных из приютов провели в Химках | 360°

Подмосковье 01 мая 2024, 20:27 Акцию в поддержку животных из приютов провели в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В парке «Эко-берег» в городском округе Химки прошла благотворительная акция по оказанию помощи животным из приютов. Для гостей организовали мастер-класс по созданию цветочных композиций.

На событии присутствовали волонтеры с животными из приюта, предоставляя возможность не только пообщаться с питомцами, но и выбрать себе четвероногого друга.

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Муниципальный депутат Наталья Каныгина отметила, что благотворительность представляет собой не просто поддержку тех, кто в ней нуждается, но и способ объединения людей вокруг значимой цели, демонстрацию ответственности и сочувствия.

В городском округе работают восемь приютов для бездомных животных, два из которых включены в интерактивную карту специализированных организаций Московской области. Собранные в ходе акции предметы и продукты передали в приюты Химок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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