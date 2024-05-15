Акцию в честь Дня Победы провели в Дмитровском лесничестве | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 16:30 Акцию в честь Дня Победы провели в Дмитровском лесничестве Комитет лесного хозяйства МО

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Школьное лесничество «Хранители леса» Дмитровского городского округа и юнармейцы отряда «Беркут» приняли участие в эколого-патриотической акции «Скворцы пропавшие вернулись…». Ребята смастерили 14 скворечников и написали на них имена своих прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, организовали акцию памяти руководитель школьного лесничества Татьяна Семенкова, старший участковый лесничий Дмитровского филиала Михаил Хохлов и руководитель МВПК «Беркут» Елена Постнова.

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«Эту акцию мы приурочили к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Так мы отдали дань памяти нашим прадедам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны, и участникам СВО, погибшим на полях сражений», — рассказала Семенкова.

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