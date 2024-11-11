Акцию «Сдай старые шины на „Мегабак“» продлили до 25 ноября в Подмосковье
Акцию «Сдай старые шины на „Мегабак“» продлили до 25 ноября. С момента старта, 21 октября, жители Подмосковья уже принесли в пункты приема более 300 тонн ненужных автопокрышек.
Чтобы принять участие в акции, нужно сдать старые шины в любой пункт «Мегабак», сделать фото и опубликовать его в «ВКонтакте» с хештегом #сдалшинынаМегабак.
Сотрудники Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области выберут победителей среди множества фоторабот.
Победители получат сертификаты на покупку новых шин: 1 место — 20 тысяч рублей, 2 место — 15 тысяч рублей, 3 место — 10 тысяч рублей.
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Акцию «Сдай старые шины на „Мегабак“» продлили до 25 ноября в Подмосковье
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