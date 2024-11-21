Акцию с бесплатными открытками из поезда проведут в Подмосковье 22 ноября

Акция «Сердечный привет с дороги» пройдет в Коломне 22 ноября в рамках сотрудничества Почты России, Центральной пригородной пассажирской компании и «Коломенского трамвая желаний». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В этом месяце исполняется пять лет с запуска проекта «Почтовый трамвай» — совместной инициативы «Коломенского трамвая желаний» и Почты России. В честь юбилея в Московской области выпустили стилизованную открытку тиражом тысяча экземпляров. Помимо открытки пассажирам будет доступен ограниченный выпуск в 100 экземпляров с аудиоисторией проекта и ароматом, разработанным Гильдией парфюмеров Санкт-Петербурга.
С 13:00 до 17:00 22 ноября пассажиры ЦППК смогут бесплатно отправить открытку «Сердечный привет с дороги», напоминая о традиции отправлять памятные открытки из мест путешествий. Присоединиться к акции смогут также туристы, посетившие Туристско-информационный центр в Коломенском кремле.
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