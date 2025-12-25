В преддверии новогодних праздников и зимних каникул Серпуховская Госавтоинспекция запускает профилактическую акцию «Ребенок — Пассажир — Пешеход». До 28 декабря сотрудники будут проводить рейды и информационные мероприятия, нацеленные на максимальное повышение безопасности юных участников дорожного движения и минимизацию рисков дорожно-транспортных происшествий с их участием.

Основная задача акции — не просто фиксировать нарушения, а прежде всего, снизить вероятность трагических инцидентов на дорогах. Инспекторы Госавтоинспекции уделяют пристальное внимание двум ключевым направлениям: соблюдению правил перевозки несовершеннолетних, а также безопасному пересечению проезжей части.

«Особое внимание следует уделять использованию детских удерживающих устройств. Каждое кресло должно соответствовать возрасту и весу ребенка, быть правильно установлено и зафиксировано, обеспечивая максимальную защиту при резком торможении или столкновении. Не менее значимый, а порой и критически важный элемент защиты в условиях короткого светового дня — световозвращающие детали на одежде, рюкзаках, шапках или колясках», — сообщили в Госавтоинспекции.

К водителям обращена настоятельная рекомендация проявлять повышенную бдительность вблизи пешеходных переходов, особенно в жилых зонах, у школ, детских садов и остановок общественного транспорта.