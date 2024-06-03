Акцию «Проверь здоровье в парке» запустили в Химках

Жители Химок могут принять участие в акции «Проверь здоровье в парке». Для всех желающих доступны бесплатные медицинские осмотры.

Акция проходит в музейно-выставочном комплексе «Артишок». Профилактические осмотры проводят сотрудники Химкинской больницы. Жители могут сдать общий и биохимический анализ крови, пройти онкоскрининг, спирометрию, антропометрию и анкетирование.

«Акция „Проверь здоровье в парке“ стартовала в 2022 году и оказалась очень востребованной. Так, в прошлом году профосмотры на свежем воздухе прошли почти восемь тысяч человек. Поэтому мы приняли решение о ее возобновлении», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Вместе с тем подходящим возрастным категориям граждан проводят анализ сердечно-сосудистых рисков, записывают электрокардиограммы, измеряют артериальное и внутриглазное давление. При необходимости пациентам выдают направления для прохождения более углубленного обследования.

Акцию проводят каждое воскресение с 10:00 до 14:00. Для прохождения осмотра при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

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