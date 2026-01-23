Акцию «Покормите птиц зимой» провели для учеников Одинцовского лицея

Ученики 3«А» класса Одинцовского лицея № 6 присоединились к всероссийскому Дню зимующих птиц. В рамках тематической программы они наблюдали за пернатыми и обсуждали, как помогать птицам зимой.

Под руководством классного руководителя Оксаны Стрельской ребята сначала провели занятие «Чья это столовая?». В ходе игры они вспомнили виды птиц и составили памятку о том, какие угощения для них полезны, а какие — вредны.

Затем третьеклассники попробовали себя в роли орнитологов-любителей: понаблюдали за птицами на школьном дворе, осваивая азы бердвотчинга. Завершился день разговором о личной ответственности и конкретных шагах помощи пернатым в холодное время.

Также к акции присоединились самые младшие лицеисты. Ученики 1«А» класса вместе с родителями смастерили кормушки и развесили их на деревьях школьного участка, создав настоящую «птичью столовую».