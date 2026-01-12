Акцию по утилизации новогодних елей запустили в Подмосковье

Новогодние праздники закончились, и в Подмосковье стартовала традиционная экологическая акция «Сдай елку на переработку». Жителей просят не выкидывать отслужившие хвойные деревья в обычные мусорные контейнеры, а отнести их в специально организованные пункты приема.

Перед сдачей необходимо полностью очистить дерево от мишуры, гирлянд и игрушек. Передать елку, сосну или пихту нужно до 8 февраля.

Их адреса можно легко найти на интерактивной карте .

«Акция для нашей области стала уже ежегодной. Видим, что жители с особым энтузиазмом приносят живые деревья в наши пункты. В этом году мы обустроили более 160 таких точек — это и локации вблизи жилых районов, и площадки „Мегабак“», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Собранные деревья отправят на переработку. С помощью специальных дробилок их превратят в техническую щепу. Этот материал используют для благоустройства дворов и парков, для компоста или в качестве подстилки и корма для животных в зоопарках и на фермах

В прошлом году благодаря акции на переработку отправили свыше 30 тонн хвойных деревьев.